«Разделяйте». Козловский прокомментировал слухи об уклонении от алиментов

Актер и режиссер Данила Козловский прокомментировал слухи, что он якобы не платит алименты своей дочери. Он заявил, что не просто финансово участвует в жизни дочери, но и проводит с ней максимум времени. Об этом Козловский написал в своем телеграм-канале .

«Первое и самое главное. Я очень люблю свою дочь. <…> Информация о том, что я уклоняюсь от содержания дочери, не соответствует действительности. <…> Второе. Пожалуйста, разделяйте заботу отца о дочери и разногласия между ее родителями. В моем случае это совсем не одно и тоже», — написал режиссер.

Козловский отметил, что всегда выполнял обязательства перед дочерью. Он заявил, что любые споры можно решить без суда. Он заявил, что больше не будет комментировать ситуацию, так как разногласия касаются его дочери и перешли в публичную плоскость.

Ранее экс-супруга актера Ольга Зуева заявила, что Козловский уклоняется от выплаты алиментов на содержание дочери. В Сети против режиссера развернули «боевые действия» и предложили его «отменить».