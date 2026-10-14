360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной подтвердила госпитализацию актрисы

    Фото: РИА «Новости»

    Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали. Эту информацию в комментарии 360.ru подтвердила ее дочь Ольга.

    «Да, подтверждаю», — сказала она.

    В комментарии ТАСС Ольга уточнила, что Федосееву-Шукшину доставили в реанимацию из-за проблем с сердцем.

    «Маму госпитализировали, было ухудшение с сердцем, вызвали скорую. В больнице она второй день и пока остается там», — уточнила дочь народной артистки.

    Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года, она сыграла роли в фильмах «Печки-лавочки», «Сверстницы», «Калина красная» и других. В 1948-м ей присвоили звание народной артистки РСФСР.

    Читайте также

    Бузова поделилась переживаниями из-за «уродства» колена после травмы

    Умер дизайнер и создатель бренда Cyrille Gassiline Кирилл Гасилин

    Певица Жасмин во второй раз станет бабушкой

    Бузова поделилась переживаниями из-за «уродства» колена после травмы

    Умер дизайнер и создатель бренда Cyrille Gassiline Кирилл Гасилин

    Певица Жасмин во второй раз станет бабушкой