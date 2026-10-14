Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной подтвердила госпитализацию актрисы

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали. Эту информацию в комментарии 360.ru подтвердила ее дочь Ольга.

«Да, подтверждаю», — сказала она.

В комментарии ТАСС Ольга уточнила, что Федосееву-Шукшину доставили в реанимацию из-за проблем с сердцем.

«Маму госпитализировали, было ухудшение с сердцем, вызвали скорую. В больнице она второй день и пока остается там», — уточнила дочь народной артистки.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года, она сыграла роли в фильмах «Печки-лавочки», «Сверстницы», «Калина красная» и других. В 1948-м ей присвоили звание народной артистки РСФСР.