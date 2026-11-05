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    Соцфонд перечислил условия для выхода на пенсию по старости в 2027 году

    СФР: в 2027 году на пенсию могут выйти мужчины 65 лет и женщины 60 лет

    Фото: РИА «Новости»

    В России мужчины 1962 года рождения и женщины 1967-го смогут выйти на пенсию по старости в 2027 году при соблюдении ряда условий, одно из которых — величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Социального фонда России.

    Как уточнили в фонде, для выхода на пенсию потребуются трудовой стаж не менее 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30.

    По словам главы Соцфонда Сергея Чиркова, в следующем году размер средней страховой пенсии по старости увеличится. Он уточнил, что для неработающих пенсионеров. В итоге сумма выплаты составит порядка 30,2 тысячи рублей.

    Ранее депутат Государственной думы Алексей Говырин рассказал, что пенсионерам повысят выплаты в два этапа. Сначала в январе, а затем в феврале. По его словам, индексация затронет пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца.

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