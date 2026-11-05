Средняя пенсия превысила 30 тысяч рублей в 12 регионах России

В сентябре 2026 года средняя пенсия на Чукотке составила 42,2 тысячи рублей — это самый высокий показатель среди российских регионов. Данные Социального фонда РФ изучил ТАСС .

Еще в 11 субъектах пенсионеры получали в среднем больше 30 тысяч. В Ненецком автономном округе выплаты достигли 38,9 тысячи рублей, в Магаданской области — 37,8 тысячи, на Камчатке — 37,7 тысячи. В Ханты-Мансийском автономном округе показатель составил 37,1 тысячи рублей, в Ямало-Ненецком — 36,5 тысячи, а в Мурманской области — 34,3 тысячи.

На Сахалине средняя пенсия равнялась 33,9 тысячи рублей, в Якутии — 33,7 тысячи, в Республике Коми — 32,3 тысячи. В Архангельской области она составила 31,7 тысячи рублей, в Карелии — 31,1 тысячи.

В целом по России средний размер пенсионного обеспечения в сентябре достиг 25 469 рублей. В статистику попали выплаты как работающим, так и неработающим пенсионерам.