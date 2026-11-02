Сегодня 05:00 Налоги для пенсионеров: какие платить не нужно в 2026 году Юрист Чупырь: региональные налоговые льготы для пенсионеров могут меняться Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Россиянам нужно оплатить налоги до 1 декабря. В законе есть исключения, пенсионеры в значительной степени освобождены от налогов на транспорт, землю и имущество. Льготы положены и предпенсионерам. При каких условиях действуют послабления, как получить налоговый вычет и какие налоги пенсионеры все же платят, разобрался 360.ru.

Какие налоги пенсионеру не нужно платить Закон освобождает пожилых россиян от уплаты ряда налогов. Пенсионеры и предпенсионеры (мужчины после 60, женщины после 55) согласно НК освобождаются по закону от налога на имущество физических лиц. Земельный налог. С шести соток налог платить не надо.

Транспортный налог. Льготы по нему устанавливают региональные власти. Пенсионеры могут быть полностью или частично освобождены от налога (чаще освобождаются на одно транспортное средство по выбору).

Госпошлина . Пенсионеры платят ее как все, кроме случаев споров по пенсии: если пенсионер подает иск к органу пенсионного обеспечения (ПФР, военкомату) на сумму до миллиона, пошлину не взимают.

НДФЛ при других доходах. Пенсионеры не платят НДФЛ только с пенсий и соцвыплат. Если же у пенсионера есть иной доход (зарплата от работы, аренда, выигрыш, проценты), он платит НДФЛ на общих основаниях.

Фото: РИА «Новости»

Нужно ли платить НДФЛ пенсионерам Государственная пенсия, пенсия по инвалидности или потере кормильца и все доплаты к пенсии не облагаются НДФЛ. Работающие пенсионеры платят 13% со своей заработной платы на общих основаниях. Подоходный налог взимается с доходов от сдачи недвижимости в аренду, продажи имущества раньше минимального срока владения, а также с подарков и материальной помощи от работодателей выше 4000 рублей в год. Возрастных льгот нет и на налоги на вклады. За 2025 год необлагаемый порог составляет 210 000 рублей, а за 2026 год — 160 000 рублей. Придется заплатить и в том случае, если пенсионер решил продать недвижимость. Налог возьмут со всей суммы прибыли. Избежать этого можно по общим основаниям: если дом или квартира в собственности больше пяти лет (или три года при наследстве), или если их цена менее миллиона рублей.

Фото: РИА «Новости»

Транспортный налог для пенсионеров Транспортный налог устанавливается региональными законами. Единых льгот для пенсионеров нет. Каждый регион вправе по-своему облегчить налоговую ношу. Кроме того, даже если в вашей области есть снижение налогов для пожилых, такую льготу придется заявить. Нужно подать заявление в налоговую. В некоторых регионах пенсионеры платят налог на машины на общих основаниях. К примеру, в Москве пенсионеров от транспортного налога не освобождают, льготы там действуют только для героев и ветеранов. «Разница по транспортному налогу заметна. В Санкт-Петербурге предусмотрено полное освобождение от налога на один легковой автомобиль при соблюдении установленных законом условий. Есть регионы, где пенсионеры платят половину налога, а есть и такие, где специальных льгот для них вообще нет», — заметил в беседе с 360.ru налоговый юрист и налоговый консультант Константин Чупырь. Уточнить детали можно на сайте ФНС или в местной налоговой: там расскажут о действующих региональных льготах.

Фото: РИА «Новости»

Платят ли пенсионеры налог за квартиру По налогу на имущество пенсионеры получают значительные льготы. Закон разрешает пенсионерам не платить налог за один объект каждого вида недвижимости. жилой дом (или его часть);

квартира или комната;

гараж или машино-место;

хозпостройка площадью до 50 квадратов;

мастерская, ателье или творческая студия (при условии, что помещение не используется для бизнеса). Если пенсионеру принадлежат две квартиры, то от налога освобождается только одна из них. Пенсионер вправе самостоятельно выбрать, за какую квартиру он хочет не платить, объяснил Константин Чупырь. Инспекция априори обязана освободить от налога ту квартиру, по которой сумма начисленного налога больше. Закон изначально предусматривает наиболее выгодный для пенсионера вариант. Дорогая квартира не обязательно означает больший налог, заметил Чупырь. Выплата рассчитывается исходя из кадастровой стоимости, ставки в разных муниципальных образованиях могут отличаться. Поэтому сравнивать нужно именно суммы налога, а не рыночную стоимость квартир.

Фото: Медиасток.рф

«За вторую квартиру налог рассчитывается не со всей ее кадастровой стоимости. Закон предусматривает вычет в размере кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади квартиры. Это уменьшает сумму налога, а в некоторых случаях позволяет вообще его не платить», — подчеркнул юрист Чупырь. Специалист посоветовал проверить, как налоговая применила льготу, и только потом решить, нужно ли подавать уведомление. Как оформить квартиры семье пенсионеров, чтобы не платить Но что делать, если в семье два пенсионера и две квартиры? Есть вполне законная возможность не платить налог ни на одну из них. «Достаточно оформить одну квартиру в собственность мужа, а вторую в собственность жены. Тогда каждый воспользуется своей налоговой льготой и ни за одну из квартир налог на имущество платить не придется», — объяснил налоговый юрист Константин Чупырь. Но здесь есть нюанс. Налоговый кодекс позволяет каждому пенсионеру не платить за одну принадлежащую ему квартиру. Льгота предоставляется не семье, а конкретному человеку. Если обе квартиры находятся в общей совместной собственности супругов, автоматически освободить обе от налога не получится. Каждый супруг считается собственником обеих квартир, а льготу может применить только к одной.

Фото: Медиасток.рф

«Купленная в браке недвижимость считается совместной собственностью, даже когда в документах указан только муж или только жена. Супруги могут изменить режим собственности, например заключив брачный договор, чтобы получить возможность освободиться от уплаты налога», — заметил юрист. Налог на землю для пенсионеров Пенсионеры и предпенсионеры освобождены от уплаты налога за один земельный участок площадью до шести соток. Это значит, что на дачу, сад или ИЖС такого размера, платить не придется вовсе. Из большего участка льгота вычитается. К примеру, если у пенсионера Иванова в собственности территория в 10 соток, из нее вычтут шесть, а с оставшихся четырех налог возьмут на общих основаниях. Льгота распространяется только на один участок. На все остальные придется платить налог даже пенсионеру. «По земельному налогу различия тоже встречаются. Например, в Санкт-Петербурге пенсионеры могут не платить налог за один земельный участок площадью до 25 соток. В других муниципальных образованиях дополнительные льготы могут вообще отсутствовать. Право местных властей устанавливать такие послабления закреплено статьями 387 и 399 НК России», — объяснил юрист Чупырь. Регионы имеют право вводить дополнительные преференции. Уточнить это можно на сайте ФНС.

Фото: Медиасток.рф

Налоговый вычет для пенсионеров Налоговый вычет — возврат тех налогов, которые вы уже заплатили со своей зарплаты. С пенсии налогов нет, значит и вычета не будет. Но если пенсионер официально работает или получает другой доход, с которого платит налог 13%, он может вернуть эти деньги. Самые крупные суммы выплачивают при покупке жилья: За саму квартиру можно вернуть до 260 000 рублей (13% от стоимости жилья в пределах двух миллионов).

За проценты по ипотеке — до 390 000 рублей (13% от суммы процентов в пределах трех миллионов).

Для пенсионеров есть главное преимущество — возможность «вернуть время назад». Обычному человеку вернут налог только за год покупки. Пенсионеру же разрешено забрать налог за четыре года подряд: за год покупки и за три до него. Если пенсионер не работает, а, скажем, его супруг или дети оплачивают ему лечение, они тоже могут воспользоваться социальным вычетом — при условии, что у этих родственников есть налогооблагаемый доход. С 2026 года работающий ребенок может заявить вычет за занятия спортом родителя-пенсионера.

Фото: РИА «Новости»

Как пенсионеру получить налоговые льготы в 2026 году Большинство федеральных льгот налоговые органы начисляют автоматически на основе данных Социального фонда и Росреестра. Если вы только что достигли пенсионного возраста и хотите проверить учет льгот: Зайдите в Личный кабинет налогоплательщика.

Проверьте раздел «Имущество», где отражена информация обо всех объектах и примененных вычетах.

Если льгота не отражена: отправьте заявление о предоставлении льготы через Личный кабинет ФНС, МФЦ или почтой. Подавать такое заявление достаточно один раз — оно действует бессрочно.

Фото: РИА «Новости»

Платят ли налоги военные пенсионеры Военные пенсионеры — особая категория граждан, чей заслуженный отдых обеспечен специфическими правовыми гарантиями. Они наделены всеми базовыми привилегиями гражданских пенсионеров: не платят налог на один объект недвижимости каждого вида и пользуются вычетом в шесть соток по земельному налогу. Сама военная пенсия, а также пенсии по инвалидности, полученные в ходе прохождения службы, не подлежат обложению НДФЛ. Кроме того, у военных пенсионеров есть федеральная льгота по транспортному налогу. С 2022 года ветерану боевых действий дают выбрать, с какого автомобиля он не хочет платить налог. Военные пенсионеры-ИП не платят взносы в Пенсионный фонд (ОПС) и дополнительно 1% с доходов свыше 300 000 рублей, но все еще платят ОМС.

Фото: РИА «Новости»

Что делать пенсионеру, если налоги требуют Иногда пенсионерам приходят требования о налогах. Чаще всего из-за сбоя. Действовать в таком случае нужно по простому алгоритму. Изучить структуру платежа и определить, за какое именно имущество начислен сбор.

Проверить в личном кабинете ФНС, отображен ли статус пенсионера.

Направить в ИФНС заявление о предоставлении налоговой льготы и перерасчете налога через «Личный кабинет», МФЦ или лично.

Приложить копии пенсионного удостоверения и других документов. Налоговый консультант Константин Чупырь посоветовал не полагаться исключительно на автоматическое предоставление льгот. Сведения могут поступить с опозданием и человеку начислят налог, который он платить не должен. «Лучше заглянуть в личный кабинет налогоплательщика или проверить налоговое уведомление. Если льготу не учли, обратитесь в налоговую и потребуйте перерасчета. Если пришло уведомление об уплате налога на имущество без учета льгот — обратитесь в налоговый орган по месту жительства», — посоветовал юрист.

Фото: РИА «Новости»

Где выгоднее жить пенсионеру, чтобы платить меньше Различия в налоговой нагрузке по регионам в России для пенсионеров действительно есть. Притом иногда существенные, заметил юрист Чупырь. Так получилось потому, что одни налоговые льготы устанавливает федеральное законодательство. Другие же зависят от решений местных властей. Многое зависит от того, какой автомобиль и какой участок принадлежит пенсионеру, и где это все находится.

Налоговые льготы не устанавливаются навсегда. Местные власти вправе менять условия их предоставления. Рассчитывать на то, что сегодняшние преимущества сохранятся на долгие годы, не стоит. Прежде чем принимать решение о переезде ради налоговой экономии надо сравнить реальные суммы налогов, а не просто перечни льгот. Константин Чупырь

Как пенсионерам помочь детям с налогами В России пенсионеры имеют и право оформить на себя имущество детей, чтобы им не пришлось платить налоги. Это вполне законно.

Дети могут подарить свою квартиру, дом или другое имущество родителям-пенсионерам, а те воспользоваться положенными им налоговыми льготами. Никакого запрета на такие сделки законодательство не содержит. Константин Чупырь

Кроме того, при дарении недвижимости между детьми и родителями не возникает обязанности платить НДФЛ. Но если пенсионерка уже владеет квартирой, а сын подарит ей еще одну, обе от налога не освободят. Переоформлять имущество исключительно ради экономии на налогах законно, если речь идет о настоящей передачи собственности. Само желание воспользоваться льготой не делает сделку подозрительной. «Другое дело, если имущество переоформили только на бумаге, а в действительности никто не собирался передавать право собственности. Тогда могут возникнуть вопросы о мнимости сделки. Поэтому полностью исключать претензии со стороны налоговых органов я бы не стал. Хотя оснований считать каждую такую сделку подозрительной только из-за налоговой экономии тоже нет», — разъяснил специалист.