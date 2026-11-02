Пенсионерам объяснили, как не платить случайный налог

Юрист Чупырь: пенсионер вправе потребовать перерасчета, если ему не учли льготу

Российские пенсионеры не должны платить ряд налогов. Однако иногда требования от ФНС пожилым людям все же приходят. Что делать в такой ситуации, объяснил 360.ru налоговый юрист Константин Чупаров.

Требование о налоге ФНС может прислать по ошибке. Нередко такие начисления возникают из-за задержки в передаче сведений о статусе налогоплательщика.

Квитанцию нужно внимательно изучить. В документе будет указан конкретный объект недвижимости, денежная сумма или транспорт, за который начислили сбор.

Затем гражданину следует зайти в личный кабинет на портале ФНС и проверить собственный льготный статус.

После этого пенсионеру достаточно отправить заявление о предоставлении льготы и отмене начислений. Подать документ можно через личный кабинет, в отделении МФЦ или во время личного визита в налоговую инспекцию.

К заявлению нужно приложить копию пенсионного удостоверения и паспорт.

Налоговый консультант Константин Чупырь предупредил, что пенсионерам не стоит полностью полагаться на автоматическое предоставление налоговых льгот.

Информация о выходе на пенсию может поступить в налоговую с опозданием. В результате человеку начислят ошибочный платеж.

«Лучше заглянуть в личный кабинет налогоплательщика или проверить налоговое уведомление. Если льготу не учли, обратитесь в налоговую и потребуйте перерасчета. Если пришло уведомление об уплате налога на имущество без учета льгот, обратитесь в налоговый орган по месту жительства», — посоветовал юрист.

Какие налоги не платят российские пенсионеры и за что платить пожилым людям придется, читайте в материале 360.ru.