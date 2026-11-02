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    Пенсионерам объяснили, как не платить случайный налог

    Юрист Чупырь: пенсионер вправе потребовать перерасчета, если ему не учли льготу

    Фото: РИА «Новости»

    Российские пенсионеры не должны платить ряд налогов. Однако иногда требования от ФНС пожилым людям все же приходят. Что делать в такой ситуации, объяснил 360.ru налоговый юрист Константин Чупаров.

    Требование о налоге ФНС может прислать по ошибке. Нередко такие начисления возникают из-за задержки в передаче сведений о статусе налогоплательщика.

    Квитанцию нужно внимательно изучить. В документе будет указан конкретный объект недвижимости, денежная сумма или транспорт, за который начислили сбор.

    Затем гражданину следует зайти в личный кабинет на портале ФНС и проверить собственный льготный статус.

    После этого пенсионеру достаточно отправить заявление о предоставлении льготы и отмене начислений. Подать документ можно через личный кабинет, в отделении МФЦ или во время личного визита в налоговую инспекцию.

    К заявлению нужно приложить копию пенсионного удостоверения и паспорт.

    Налоговый консультант Константин Чупырь предупредил, что пенсионерам не стоит полностью полагаться на автоматическое предоставление налоговых льгот.

    Информация о выходе на пенсию может поступить в налоговую с опозданием. В результате человеку начислят ошибочный платеж.

    «Лучше заглянуть в личный кабинет налогоплательщика или проверить налоговое уведомление. Если льготу не учли, обратитесь в налоговую и потребуйте перерасчета. Если пришло уведомление об уплате налога на имущество без учета льгот, обратитесь в налоговый орган по месту жительства», — посоветовал юрист.

    Какие налоги не платят российские пенсионеры и за что платить пожилым людям придется, читайте в материале 360.ru.

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