Мингосуправления Подмосковья: отделения «Почты России» будут закрыты 4 ноября

Почтовые отделения по всей стране не будут работать 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Исключение сделают для круглосуточных отделений и тех, которые выдают заказы с маркетплейсов, — они продолжат работать в обычном режиме. Почтальоны 4 ноября не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов.

В среду, 3 ноябр, я рабочий день почтовых отделений сократится на один час. В четверг отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

Уточнить актуальное расписание работы или найти ближайший открытый почтовый офис можно на сайте и в мобильном приложении компании.