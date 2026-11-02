360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Мингосуправления Подмосковья: отделения «Почты России» будут закрыты 4 ноября

    Фото: пресс-служба АО «Почта России»

    Почтовые отделения по всей стране не будут работать 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

    Исключение сделают для круглосуточных отделений и тех, которые выдают заказы с маркетплейсов, — они продолжат работать в обычном режиме. Почтальоны 4 ноября не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов.

    В среду, 3 ноябр, я рабочий день почтовых отделений сократится на один час. В четверг отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

    Уточнить актуальное расписание работы или найти ближайший открытый почтовый офис можно на сайте и в мобильном приложении компании.

    Читайте также

    Председатель Мособлдумы Брынцалов навестил бойцов СВО в госпитале имени Бурденко

    В Подмосковье вечером 28 октября дороги загружены на 6 баллов

    Права на 56 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с января

    Квиз для медработников Подмосковья провели в Серпухове

    В Подмосковье утром 30 октября загруженность дорог составила 3 балла

    Студентки из Серпухова стали призерами Олимпиады по спортивному менеджменту

    Выставку о героях полярной авиации открыли в Химках

    Ветераны СВО посетили промышленное предприятие в Чехове

    Мастер-класс для будущих поваров прошел в Губернском колледже в Серпухове

    Кампанию по безопасности пешеходов начали в Наро-Фоминском округе

    Подмосковный нарколог Холдин напомнил о важности диспансеризации для курильщиков

    Подмосковье получило федеральные земли под строительство дорог и объектов ЖКХ