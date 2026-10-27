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    Депутат Говырин назвал сроки и параметры индексации пенсий зимой

    С января и февраля российских пенсионеров ждет несколько этапов повышения выплат. О запланированных изменениях RT сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

    В начале года пересмотрят социальные доплаты пожилым гражданам, чье материальное обеспечение не достигает регионального прожиточного минимума пенсионера. Перерасчет пройдет без подачи заявлений.

    С 1 февраля намечено повышение страховых пенсий на 6,8% согласно проекту бюджета. Индексация коснется получателей выплат по старости, инвалидности и потере кормильца, в том числе работающих пенсионеров.

    Одновременно по уровню фактической инфляции вырастут свыше 40 федеральных выплат льготникам, включая ежемесячные суммы для ветеранов и инвалидов. Говырин также напомнил, что после 80-летия фиксированная надбавка к страховой пенсии по старости автоматически удваивается.