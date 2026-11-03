Россиянам рассказали о механизме назначения пенсии

Страховую пенсию начинают выплачивать после подачи заявления, а не автоматически с момента достижения пенсионного возраста. Об этом РИА «Новости» сообщили в Федерации независимых профсоюзов России.

В профсоюзной организации пояснили, что дата назначения зависит от обращения.

«Пенсия назначается со дня обращения за ней, но не возникновения права на пенсионное обеспечение», — отметили в ФНПР.

Если человек отложит оформление документов, деньги за период до подачи заявления ему не компенсируют. При этом пенсию в любом случае не назначат раньше даты, когда возникло соответствующее право.

По данным Росстата, в сентябре средний размер пенсий работающих и неработающих россиян вырос на 8,3% и достиг 25,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что в ноябре Росстат изменит график выплаты пенсий.