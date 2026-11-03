В 10 регионах России средняя пенсия работающих превысила 30 тысяч рублей

В сентябре 2026 года средняя пенсия работающих жителей 10 регионов превысила 30 тысяч рублей. Данные Социального фонда изучил ТАСС .

Лидером по размеру средней пенсии среди работающих жителей стала Чукотка: там показатель составил 39,6 тысячи рублей. В Ненецком автономном округе он достиг 36,1 тысячи, в Магаданской области — 35 тысяч, на Камчатке — 34,1 тысячи рублей.

Выплаты выше 30 тысяч рублей также отмечали в Ханты-Мансийском автономном округе — 33,5 тысячи, Ямало-Ненецком автономном округе — 32,7 тысячи, Якутии — 32 тысячи и Мурманской области — 31,1 тысячи рублей. В Республике Коми средняя пенсия составила 30,2 тысячи, на Сахалине — 30 тысяч рублей.

В целом по стране работающие пенсионеры в сентябре получали в среднем 24 057 рублей.

Ранее Минфин подготовил законопроект, предусматривающий автоматический перевод пенсионных накоплений россиян в программу долгосрочных сбережений.