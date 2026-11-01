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    Число пенсионеров в России превысило 40,5 миллиона человек

    Фото: Медиасток.рф

    В сентябре 2026 года число пенсионеров в России достигло 40,519 миллиона. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Социального фонда.

    В августе в стране проживали 40,496 миллиона пенсионеров.

    Средний размер пенсии за сентябрь — 25 469 рублей. Годом ранее этот показатель составил 23 520,08 рублей, для работающих пенсионеров — 21 345,22, для неработающих — 24 007,25.

    Ранее в Соцфонде сообщили, что членам экипажей гражданских самолетов и работникам угольной промышленности с 1 ноября пересчитают ежемесячную пенсионную надбавку. Обращения граждан для этого не требуется, корректировку проводят ежеквартально в автоматическом режиме.

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