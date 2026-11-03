Пенсия после смерти. Могут ли родственники получить выплату за умершего?

Верховный суд России разъяснил порядок наследования пенсии. Можно ли унаследовать выплаты, положенные родственнику, после его смерти — в материале 360.ru.

Дело дошло до суда. Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону Соцфонда, указав на безосновательное обогащение банка.

Поводом стал случай в Омской области. Кредитная организация перевела пенсию — 17,5 тысячи рублей — на счет скончавшейся женщины. Региональное отделение Социального фонда потребовало вернуть ошибочно переведенные средства. В банке отказались.

Верховный суд напомнил о том, что право на пенсию прекращается со смертью человека.

Суды пришли к выводу, что поскольку выплата пенсии прекращается со смертью получателя, начисленные с этой даты средства не входят в наследственную массу.

Однако кассация заняла другую позицию, указав, что после зачисления на счет пенсия становится имуществом наследодателя. Требование о ее возврате предложили предъявлять наследникам.

ВС отменил постановление кассации. Решение нижестоящих судов осталось в силе. Как разъяснила коллегия по экономическим спорам, наследники могут претендовать только на те пенсионные выплаты, которые начислили при жизни получателя.