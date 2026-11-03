Пенсия после смерти. Могут ли родственники получить выплату за умершего?
Юрист Кубасова: начисленные после смерти деньги не наследуются
Верховный суд России разъяснил порядок наследования пенсии. Можно ли унаследовать выплаты, положенные родственнику, после его смерти — в материале 360.ru.
Верховный суд напомнил о том, что право на пенсию прекращается со смертью человека.
Поводом стал случай в Омской области. Кредитная организация перевела пенсию — 17,5 тысячи рублей — на счет скончавшейся женщины. Региональное отделение Социального фонда потребовало вернуть ошибочно переведенные средства. В банке отказались.
Дело дошло до суда. Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону Соцфонда, указав на безосновательное обогащение банка.
Суды пришли к выводу, что поскольку выплата пенсии прекращается со смертью получателя, начисленные с этой даты средства не входят в наследственную массу.
Однако кассация заняла другую позицию, указав, что после зачисления на счет пенсия становится имуществом наследодателя. Требование о ее возврате предложили предъявлять наследникам.
ВС отменил постановление кассации. Решение нижестоящих судов осталось в силе. Как разъяснила коллегия по экономическим спорам, наследники могут претендовать только на те пенсионные выплаты, которые начислили при жизни получателя.
Меняет ли привычную практику разъяснение Верховного суда?
ВС снял спор между судами о том, кому принадлежали деньги умершего.
Практику это сильно не меняет, рассказала 360.ru юрист Наталья Кубасова.
«Деньги, начисленные после смерти, не считаются наследством. Наследники могут претендовать только на то, что было начислено при жизни», — добавила она.
Довольно распространена ситуация, когда о смерти пенсионера не сообщили сразу и пенсия пришла еще за один-два месяца.
Что произойдет с деньгами, которые успели зачислить на счет умершего?
Пока деньги лежат на счете, их вернут фонду, и наследникам они не достанутся, подчеркнула собеседница 360.ru.
Однако ВС не рассматривал ситуацию, когда наследник уже снял деньги. Что же будет в таком случае?
Юрист дала разъяснение, основываясь на статье 1102 Гражданского кодеса Российской Федерации («Обязанность возвратить неосновательное обогащение»).
По общим правилам, у получателя нет права на эти деньги, и их могут с него потребовать. Поэтому лучше сразу сообщить о смерти в Соцфонд и банк, а поступившие после нее суммы не тратить.
Наталья Кубасова
юрист, преподаватель Финансового университета при правительстве Российской Федерации
Пенсию, начисленную за период после смерти, получить нельзя. А на что претендовать можно?
Какие выплаты можно получить после смерти родственника?
- Недополученную пенсию. На нее вправе претендовать члены семьи, проживавшие с умершим, и нетрудоспособные иждивенцы.
- Пенсионные накопления. Накопительная часть пенсии идет по особому порядку, который называется правопреемством. Она не наследуется как имущество, а выплачивается правопреемникам. Выплату не облагают налогом.
Чтобы получить пенсионные накопления, нужно обратиться в фонд до истечения полугода со дня смерти родственника. Пропущенный срок можно восстановить через суд.
- Пособие на погребение — социальная выплата на похороны. Сумма зависит от региона.