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    Замороженные пенсии россиян переведут в программу долгосрочных сбережений

    РБК: Минфин предложил перевести замороженные пенсии россиян в ПДС

    Фото: РИА «Новости»

    Минфин подготовил законопроект об автоматическом переводе накопительной пенсии россиян в Программу долгосрочных сбережений. Об этом сообщил РБК со ссылкой на ведомство.

    Изменения коснутся накоплений «молчунов» под управлением ВЭБ.РФ, а также клиентов негосударственных пенсионных фондов. Пополнение этих средств заморозили в 2014 году.

    По данным РБК, правительственная комиссия рассмотрит документ на этой неделе, а в Госдуму его внесут в начале ноября. Запустить автоконвертацию планируют с 1 апреля следующего года.

    Средства переведут во взнос по договорам долгосрочных сбережений. Управлять ими будет специально созданный фонд с обязательным госучастием. В Минфине заявили, что мера расширит возможности граждан по распоряжению накоплениями и уравняет в правах клиентов Соцфонда и НПФ.

    Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб назвала главные условия для получения высокой пенсии.

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