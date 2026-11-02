Замороженные пенсии россиян переведут в программу долгосрочных сбережений

Минфин подготовил законопроект об автоматическом переводе накопительной пенсии россиян в Программу долгосрочных сбережений. Об этом сообщил РБК со ссылкой на ведомство.

Изменения коснутся накоплений «молчунов» под управлением ВЭБ.РФ, а также клиентов негосударственных пенсионных фондов. Пополнение этих средств заморозили в 2014 году.

По данным РБК, правительственная комиссия рассмотрит документ на этой неделе, а в Госдуму его внесут в начале ноября. Запустить автоконвертацию планируют с 1 апреля следующего года.

Средства переведут во взнос по договорам долгосрочных сбережений. Управлять ими будет специально созданный фонд с обязательным госучастием. В Минфине заявили, что мера расширит возможности граждан по распоряжению накоплениями и уравняет в правах клиентов Соцфонда и НПФ.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб назвала главные условия для получения высокой пенсии.