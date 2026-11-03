Экономист Балынин напомнил, что пенсии за 4 ноября перечислят досрочно

Пенсии за ноябрь 2026 года выплатят раньше срока, если дата доставки совпадает с праздничным или выходным днем. Об этом сайту «ФедералПресс» сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

По словам экономиста, средства, которые по графику должны поступить в нерабочий праздничный день 4 ноября, перечислят на счета 3 ноября. Аналогичный порядок действует и для выходных: если выплата назначена на воскресенье, 8 ноября, деньги придут в ближайший рабочий день — не позднее пятницы, 6 ноября.

Балынин также напомнил, что при возникновении вопросов о сроках доставки выплат граждане могут обратиться в свой банк или отделение «Почты России».