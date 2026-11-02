Юрист рассказал, какие выплаты можно получить за умершего

Юрис Кубасова: семья может претендовать на недополученную пенсию умершего

Родственники могут претендовать на недополученную пенсию умершего человека. Об этом 360.ru рассказал юрист, преподаватель Финансового университета при правительстве Российской Федерации Наталья Кубасова.

Эти средства вправе получить члены семьи, проживавшие с умершим, а также нетрудоспособные иждивенцы.

«Можно также получить пенсионные накопления. Накопительная часть пенсии идет по особому порядку, который называется правопреемством. Она

выплачивается правопреемникам, а не наследуется как имущество», — добавила Кубасова.

Помимо этого, семье могут выплатить пособие на погребение. Сумма будет зависеть от региона.

О том, какие средства после смерти ролственника получить не получится и почему, — в материале 360.ru.