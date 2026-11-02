360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Юрист рассказал, какие выплаты можно получить за умершего

    Юрис Кубасова: семья может претендовать на недополученную пенсию умершего

    Фото: Медиасток.рф

    Родственники могут претендовать на недополученную пенсию умершего человека. Об этом 360.ru рассказал юрист, преподаватель Финансового университета при правительстве Российской Федерации Наталья Кубасова.

    Эти средства вправе получить члены семьи, проживавшие с умершим, а также нетрудоспособные иждивенцы.

    «Можно также получить пенсионные накопления. Накопительная часть пенсии идет по особому порядку, который называется правопреемством. Она
    выплачивается правопреемникам, а не наследуется как имущество», — добавила Кубасова.

    Помимо этого, семье могут выплатить пособие на погребение. Сумма будет зависеть от региона.

    О том, какие средства после смерти ролственника получить не получится и почему, — в материале 360.ru.

    Читайте также

    В России предложили увеличить штраф за езду без прав до 30 тысяч рублей

    Названа разница между наибольшей и наименьшей зарплатой в регионах

    В России предложили ввести выплаты многодетным бабушкам и дедушкам

    Россиян предупредили об опасностях онлайн-предоплаты

    Серьезные неприятности грозят россиянам при неправильной установке теплого пола

    Юрист Жигомпар рассказала о праве женщин в декрете на алименты на себя

    Налоги для пенсионеров: какие платить не нужно в 2026 году

    Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды

    Депутат раскрыл россиянам простой способ экономить на ЖКУ

    изображение сгенерировано ИИ

    Россиянам рассказали, кто может получить срочную пенсионную выплату

    Юрист Хамиский напомнил о компенсации за каждый день задержки зарплаты

    Почти 37% действующих договоров накопительного страхования жизни в России оформлены в пользу детей