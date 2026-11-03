Соцфонд изменит график ноябрьских выплат пенсий и детских пособий

В ноябре Социальный фонд России изменит сроки перечисления части выплат из-за праздничного дня. Досрочно пенсии получат более 6,2 миллиона человек, рассказал ТАСС председатель СФР Сергей Чирков.

По его словам, средства пенсионерам направят до Дня народного единства. Перенос коснется тех, кому обычно платят 4 ноября, и затронет все категории пенсий — страховые, социальные и накопительные, в том числе по старости и инвалидности.

«Средства приходят автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого», — уточнил глава фонда.

Тем, кто получает пенсию через Почту России, деньги доставят с 3 по 25 ноября. Их можно будет забрать в почтовом отделении или получить на дому от почтальона.

Большинство детских пособий поступит по привычному расписанию. Уже 3 ноября Соцфонд перечислит пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам, выплаты по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, а также пособия на детей военнослужащих по призыву, добавил Чирков.

Отдельный срок установили для работающих родителей. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет им перечислят 6 ноября. Это единственное исключение в ноябрьском графике детских выплат.

«Когда дата выплаты выпадает на выходной день, пособие приходит в последний день рабочей недели», — отметили в СФР.

Ранее стало известно, что замороженные пенсии россиян переведут в программу долгосрочных сбережений.