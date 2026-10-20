В Социальном фонде заявили об увеличении пенсий неработающих в 2027 году

СФР: в 2027 году средняя пенсия для неработающих увеличится на 2,4 тысячи рублей

В следующем году средняя страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров увеличится на 2,4 тысячи рублей и составит 30,2 тысячи. Об этом сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков, его процитировали на сайте ведомства.

«Повышение затронет 37,5 миллиона человек. В годовом выражении прибавка будет сопоставима с дополнительной „13-й пенсией“ на уровне 28,8 тысячи рублей», –заявил он.

В 2027 году пенсии будут выплачивать 43 миллионам россиян. Кроме того, вместо одного повышения планируют перейти на двухэтапную индексацию страховых пенсий. С февраля выплаты намерены поднять на 6,8%, а с апреля — на 3,3%.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб заявила, что дополнительный выходной 4 ноября никак не отразится на заработной плате для тех, кто получает оклад или работает по тарифной ставке.