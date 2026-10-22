Андрей Воробьев призвал наполнять жизнью благоустроенные парки в Подмосковье
В Подмосковье появилось множество парков, скверов и спортивных объектов. Власти продолжат поддерживать их состояние и наполнять активностями. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«За последние годы в Подмосковье появилось много новых парков, набережных, скверов и спортивных объектов. Теперь важно не просто продолжать благоустройство, а наполнять эти места жизнью и содержать их на хорошем уровне», — сказал он.
Воробьев напомнил, что только в 2026 году в программу благоустройства вошли 69 общественных пространств. Среди них Центральный парк в Щелкове, Богородский бульвар в Ногинске, ЛиАЗ в Ликино-Дулеве, Летний парк в Малаховке и центр Истры.
Продолжилось развитие лесопарков. За последние пять лет благоустроены 46 таких зон.
«Следующий этап — следить за порядком, обновлять инфраструктуру, создавать возможности перекусить, взять напрокат велосипед или лыжи, прийти на групповую тренировку», — заявил глава Подмосковья.
Работы не ограничились парками и скверами. Воробьев назвал важным обеспечить занятия спортом возле дома для людей всех возрастов. С этой целью до конца года в Монине откроется новый ФОК с 25-метровым бассейном на шесть дорожек, спортшколой и тренажерным залом.
Ранее губернатор ответил на вопросы жителей Подмосковья. «Прямой разговор» затронул темы развития транспорта, поддержки участников СВО и строительства метро.