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    Андрей Воробьев призвал наполнять жизнью благоустроенные парки в Подмосковье

    Пресс-служба губернатора Московской области
    Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

    В Подмосковье появилось множество парков, скверов и спортивных объектов. Власти продолжат поддерживать их состояние и наполнять активностями. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «За последние годы в Подмосковье появилось много новых парков, набережных, скверов и спортивных объектов. Теперь важно не просто продолжать благоустройство, а наполнять эти места жизнью и содержать их на хорошем уровне», — сказал он.

    Воробьев напомнил, что только в 2026 году в программу благоустройства вошли 69 общественных пространств. Среди них Центральный парк в Щелкове, Богородский бульвар в Ногинске, ЛиАЗ в Ликино-Дулеве, Летний парк в Малаховке и центр Истры.

    Продолжилось развитие лесопарков. За последние пять лет благоустроены 46 таких зон.

    «Следующий этап — следить за порядком, обновлять инфраструктуру, создавать возможности перекусить, взять напрокат велосипед или лыжи, прийти на групповую тренировку», — заявил глава Подмосковья.

    Работы не ограничились парками и скверами. Воробьев назвал важным обеспечить занятия спортом возле дома для людей всех возрастов. С этой целью до конца года в Монине откроется новый ФОК с 25-метровым бассейном на шесть дорожек, спортшколой и тренажерным залом.

    Ранее губернатор ответил на вопросы жителей Подмосковья. «Прямой разговор» затронул темы развития транспорта, поддержки участников СВО и строительства метро.

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