Встреча администрации Люберец с жителями прошла в поселке Красково

Очередной прием в формате выездной администрации состоялся в гимназии № 56 в поселке Красково. Глава Люберец Владимир Волков и руководители всех профильных подразделений и встретились с жителями, чтобы обсудить насущные вопросы и найти решения на месте.

Одной из главных тем стало строительство остановочного павильона в Малаховке. Глава Люберец поддержал инициативу жителей и дал поручение построить остановку. Также поднимался вопрос о наземном переходе к станции Новокрасково — здесь речь идет о смене подрядчика, чтобы ускорить работы и повысить качество объекта. А с наступлением осени жители все чаще поднимают тему уборки опавшей листвы, которая требует особого внимания.

Прозвучали и другие вопросы, касающиеся подготовки к зимнему сезону, содержания дворовых территорий и ремонта дорог. Часть обращений требует дополнительной проработки — такие вопросы специалисты зафиксировали и взяли в работу.

Большинство озвученных вопросов получили конкретные поручения и сроки исполнения. Работа с обращениями жителей продолжается.