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    Фехтовальщик из Чехова выиграл золото на этапе Кубка мира в Гонконге

    Фото: Федерация фехтования России

    Спортсмен из Московской области Таймураз Таутиев в составе мужской юниорской сборной России по фехтованию на шпагах завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Вместе с Таутиевым (УОР № 4, Чехов) в российской команде выступали Аркадий Мариненко, Елисей Писарев и Роман Селютин. Спортсмены стартовали с победы над сборной Южной Кореи — 45:36, затем обыграли хозяев соревнований, шпажистов Гонконга — 45:30, а в финале встретились с командой Китая и победили со счетом 45:40.

    Финальная встреча прошла в напряженной борьбе. Первый круг остался за россиянами — 15:12, но затем китайцы вышли вперед — 21:20. Рывок Романа Селютина, обыгравшего Ван Энлиня со счетом 10:5, снова сделал команду лидером — 30:26. На решающий поединок обе команды вышли при равном счете — 37:37. В этом бою сильнее оказался российский квартет: победив со счетом 8:3, Роман Селютин принес сборной России победу во встрече и в турнире — 45:40.

    Этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди юниоров прошел в Гонконге 11 октября.

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