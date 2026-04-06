Сегодня 19:14 Куда сходить в Подмосковье: 5 лучших парков для прогулок с детьми и собаками Зампред Хайкин рассказал, какие парки благоустроят в 2026 году в Подмосковье 0 0 0 Фото: Весна на набережной озера Сенеж в Солнечногорске / Медиасток.рф Подмосковье

В Московской области продолжается масштабное благоустройство общественных пространств — за последние годы преобразились десятки парков, набережных, скверов и лесопарков. В этом году благодаря программе в регионе появятся новые зоны отдыха с современными детскими и спортивными площадками, фонтанами и пешеходными маршрутами. Где откроются обновленные пространства, какие из парков Подмосковья считаются одними из лучших среди обновленных и что будет готово к майским праздникам — в материале 360.ru.

Ход благоустройства в Подмосковье С 2019 года в Московской области продолжается благоустройство общественных пространств. В этом году планируется обновить еще 72 объекта, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. За время программы в Подмосковье благоустроили 329 объектов, в том числе 71 парк, 69 активных зон отдыха: 38 детских игровых зон, 22 скейт-парка, девять катков.

Интересно Благодаря обновлению в 2025 году подмосковные парки посетили 93 миллиона раз.

К концу этого года свои входные группы откроют для посетителей еще 14 парков, 13 лесопарков, 10 набережных, 15 пешеходных зон и площадей, 12 скверов, рассказал зампред правительства — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Фото: Томилинский лесопарк зимой в городе Дзержинский округа Люберцы / Медиасток.рф

Уже к майским праздникам представят «Рубеж обороны Москвы» в Лобне, Летний парк с театром в Люберцах, а на проспекте Победы в Ступине появится сухой фонтан. Летом сдадут парк «ЛиАЗ» в Ликино-Дулеве, где построят тематические элементы в виде автобусов. В теплое время года откроют набережную реки Учи в Ивантеевке. Также в этом году закончат благоустраивать: Молодежную площадь в Наро-Фоминске;

сквер «Мирабель» в Протвине;

Центральный парк в Щелкове;

набережную пруда Москвич в Лобне и другие объекты.

Фото: Экотропа «Заповедный лес» в Национальном парке «Лосиный остров» в Мытищах / Медиасток.рф

Топ-5 обновленных парков Подмосковья Парк на набережной реки Теребенки в Чехове Набережная делится на функциональные зоны. На южном берегу расположили две детские площадки для детей младшего возраста и подростков. У воды сделали сухой песчаный пляж с липовой рощей. В западной части общественного пространства есть пешеходный мостик в парк, деревянный настил со смотровой площадкой и фотозоной — здесь можно сделать эффектные кадры на фоне самого красивого вида пруда.

Фото: набережная реки Теребенки в Чехове / Медиасток.рф

Ольгинский парк в Балашихе Ежегодно в лесопарк приходят свыше 300 тысяч местных жителей и гостей городского округа. На территории в 71 гектар можно найти десятки километров пешеходных дорожек летом и километровые лыжные трассы зимой. Для приезжих есть автостоянка рядом на 70 машино-мест. В общественной зоне — пост охраны и три входные группы. В парк часто приходят просто подышать свежим воздухом и прогуляться с питомцами — для этого есть специальные игровые зоны для собак. Для родителей и их малышей оборудовали детские игровые зоны. Любители спорта оценят футбольное после с искусственным газоном и воркаут-зоной, а также с отдельной тренажерной площадкой.

Фото: Балашиха. Ольгинский лесопарк. Зима / Медиасток.рф

Лесопарк «Авангард» в Электростали Одним из лучших общественных пространств восточной части Подмосковья по праву считают экопарк «Авангард» в Электростали. Еще в 1930-х годах здесь находился лес, куда горожане приходили собирать грибы и ягоды. Через 20 лет в нем появились одноименный спорткомплекс и лыжные трассы. С 1970-х годов парк считается популярным местом отдыха. Сегодня здесь можно заниматься на спортплощадках, кататься на лодках, загорать на пляже, устроить пикник летом, а зимой — кататься на лыжах и санках, с горок на ватрушке. На территории в 60 гектаров оборудовали велосипедные и пешеходные дорожки, детскую игровую зону, спецплощадку для питомцев. Внутри есть павильоны кафе и мастер-классов.

Фото: аллея в парке «Авангард» Электростали зимой / Медиасток.рф

Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино Это общественное пространство стало по-настоящему историческим местом: в начале ХХ века в Летнем саду парка в Пушкино выступали известные актеры Василий Качалов и Елена Гоголева, певцы Федор Шаляпин и Леонид Собинов. Сегодня здесь разместили аттракционы, детские площадки, зоны для спорта и танцевальный летний сектор. В 2022 году в парке появился «Макет Летнего театра», стилизованный под сцену, напротив установили качели и скамейки. В пушкинском парке часто проводят фестивали и городские мероприятия, в том числе федеральные.

Фото: тренажеры в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино осенью / Медиасток.рф

Парк Талалихина в Подольске В общественном пространстве есть парк аттракционов, танцевальная веранда, фонтан, площадка для ярмарок, детский городок, кафе, кофейни, аллеи, тюбинг-парк для зимних забав, спортплощадка, зеленый театр, каток, конюшня и другие объекты. Для удобства рядом расположены автобусная остановка, парковка, входных групп несколько, работает туалет, есть wi-fi.