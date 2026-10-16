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    В Долгопрудном отремонтируют поликлинику на улице Павлова

    Фото: Минстрой МО

    В Долгопрудном идут работы по капитальному ремонту «Долгопрудненской клинической больницы» на улице Павлова, 2 к8. Об этом сообщила пресс-служба регионального минстройкомплекса.

    «В настоящее время на шестом и седьмом этажах готово основание пола, возведены перегородки между кабинетами. Следующий этап — ремонт пятого и четвертого этажей. Работы организованы поэтапно, чтобы поликлиника могла продолжать прием пациентов», — сообщила пресс-служба ведомства.

    В здании проведут ремонт фасада и входной группы, заменят кровлю и все инженерные системы, обновят внутренние помещения, установят новое сантехническое оборудование, окна и двери. Поставят новую мебель и оборудование. На прилегающей территории проведут благоустройство.

    Работы ведутся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

    Завершение всех работ запланировано в 2029 году.

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