В Долгопрудном отремонтируют поликлинику на улице Павлова

В Долгопрудном идут работы по капитальному ремонту «Долгопрудненской клинической больницы» на улице Павлова, 2 к8. Об этом сообщила пресс-служба регионального минстройкомплекса.

«В настоящее время на шестом и седьмом этажах готово основание пола, возведены перегородки между кабинетами. Следующий этап — ремонт пятого и четвертого этажей. Работы организованы поэтапно, чтобы поликлиника могла продолжать прием пациентов», — сообщила пресс-служба ведомства.

В здании проведут ремонт фасада и входной группы, заменят кровлю и все инженерные системы, обновят внутренние помещения, установят новое сантехническое оборудование, окна и двери. Поставят новую мебель и оборудование. На прилегающей территории проведут благоустройство.

Работы ведутся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Завершение всех работ запланировано в 2029 году.