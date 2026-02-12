В Подмосковье построят 26 новых социальных объектов

В текущем году в Московской области планируют возвести 26 новых объектов в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Об этом сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

В 2026 году в Подмосковье построят 9 новых образовательных учреждений, рассчитанных более чем на 6,7 тысячи мест. Новые школы и детские сады появятся в 8 округах. Все учреждения оснастят современным учебным оборудованием.

Например, в Котельниках к началу учебного года достроят воспитательно-образовательный комплекс со школой на 2,1 тысячи мест и детским садом на 350 мест. В Лосино-Петровском округе и Подольске возведут два образовательных учреждения на 1,1 тысячи и 580 мест соответственно. Также сдадут детские сады в Люберцах, Сергиево-Посадском округе и Солнечногорске.

Система здравоохранения области пополнится 6 новыми учреждениями. Среди них — детские поликлиники в Пушкино и Чехове, комплексная поликлиника для взрослых и детей в Одинцовском округе (ЖК «Гусарская баллада»), подстанции скорой помощи в Ленинском и Можайском округах.

Кроме того, будут возведены 7 спортивных объектов в 7 округах. Среди них бассейны в Лобне и Щелково, п. Монино, ФОК с катком в Кашире, спорткомплекс «Старт» в Реутове, а также два объекта спорта в Клину и Луховицах.

Также завершается реконструкция комплекса зданий для нужд «Куровского психоневрологического интерната». До конца года планируется сдать два пожарных депо в Талдомском и Одинцовском округах.