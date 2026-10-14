Команда «Преемники» Чеховского техникума под руководством наставника Анны Вилигурской заняла призовое место во Всероссийской онлайн-игре «МЫ — побратиМЫ». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Интеллектуальное состязание прошло на площадке Общественной палаты Российской Федерации и было посвящено городам-партнерам Севастополя. В игре участвовали команды из разных регионов России.

Участникам предстояло ответить на авторские вопросы о 12 городах-побратимах Севастополя: речь шла об их истории, культуре и любопытных фактах о «братании». Особую сложность и запоминаемость заданиям придали вопросы из «черного ящика», которые особенно впечатлили участников.

Задания для игры подготовили молодые люди из 30 регионов страны. В техникуме отметили, что интеллектуальные игры позволяют по-новому взглянуть на богатство и многообразие России, пробуждают интерес к изучению родного края и укрепляют межрегиональные связи.