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    Студенты из Чехова победили во всероссийской игре «МЫ — побратиМЫ»

    Фото: Министерство образования Московской области

    Команда «Преемники» Чеховского техникума под руководством наставника Анны Вилигурской заняла призовое место во Всероссийской онлайн-игре «МЫ — побратиМЫ». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Интеллектуальное состязание прошло на площадке Общественной палаты Российской Федерации и было посвящено городам-партнерам Севастополя. В игре участвовали команды из разных регионов России.

    Участникам предстояло ответить на авторские вопросы о 12 городах-побратимах Севастополя: речь шла об их истории, культуре и любопытных фактах о «братании». Особую сложность и запоминаемость заданиям придали вопросы из «черного ящика», которые особенно впечатлили участников.

    Задания для игры подготовили молодые люди из 30 регионов страны. В техникуме отметили, что интеллектуальные игры позволяют по-новому взглянуть на богатство и многообразие России, пробуждают интерес к изучению родного края и укрепляют межрегиональные связи.

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