Социальная поддержка, реабилитация и инновационные протезы. Как устроена система помощи ветеранам СВО в Подмосковье?

В Подмосковье прошло выездное заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества». На нем обсудили расширение помощи ветеранам СВО и их семьям, включая развитие протезирования, приспособление жилых помещений, а также содействие в выборе профессии и трудоустройстве. В мероприятии приняли участие статс-секретарь заместителя Минобороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, губернатор Андрей Воробьев , ректор Российского государственного социального университета Андрей Хазин.

Уникальные реабилитационные программы для ветеранов с протезами

Встреча состоялась в Центре образования, ресоциализации и реабилитации «Чайковский». Одной из тем стала работа программы по кибатлетике, которую с 2023 года проводят на базе учреждения для ветеранов СВО с инвалидностью.

«Эта площадка — сочетание педагогических технологий и возможностей, потому что здесь есть и бассейн, и спортивные залы, и прекрасная территория, где они могут провести время. Здесь они постоянно проживают. Эта площадка стала для нас флагманом, а в дальнейшем это распространилось по всей территории страны», — сказала Анна Цивилева.

Занятия помогают участникам осваивать протезы, развивать навыки самостоятельного передвижения и возвращаться к активной жизни. В дальнейшем планируется создать федеральную сеть таких площадок — по одной в каждом федеральном округе. Их оборудуют тренажерами для людей с протезами рук и ног, а также для пользователей электрических и активных кресел-колясок.

«Когда человеку выдают протез, нужно понимать его социальный статус, возраст и функционал. Нужно, чтобы либо техническое средство реабилитации, либо протез выдавались индивидуально», — подчеркнула Цивилева.

Поддержка ветеранов СВО в Подмосковье

В Подмосковье действует широкий перечень мер поддержки военнослужащих. В регионе они проходят реабилитацию на новейшем оборудовании под руководством опытных специалистов, а также получают ряд льгот.

Губернатор напомнил, что для удобства героев оформлять меры поддержки можно удаленно, а многие назначаются в проактивном режиме.

«Мы выдвигали много инициатив, которые были поддержаны фондом, и сегодня очень удобно проактивно получать услуги за короткое время, не приходя не только в фонд, но и в МФЦ», — напомнил он.

Программы переобучения и помощь в поиске работы

Еще одним направлением обсуждения стала профессиональная адаптация ветеранов, которые проходят реабилитацию в стационаре или амбулаторно. Предлагается начинать профориентационные консультации на ранних этапах, рассказывать о программах переобучения, а также помогать с поиском работы.

«У нас больше 70 программ для того, чтобы эти люди смогли найти достойное

место в жизни и получить работу, которая поможет им содержать и себя, и семью», — отметил Андрей Хазин.

Участники заседания также рассмотрели расширение присутствия фонда в муниципалитетах. Пилотный проект по открытию местных отделов стартовал в прошлом году. Такие подразделения появились в Московской области, Донецкой и Луганской народных республиках.

Следующий этап предполагает постепенное открытие муниципальных отделов по всей стране.