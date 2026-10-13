Спортсмен из Подмосковья Никитин победил на чемпионате России по шоссейному бегу

Многократный чемпион России по легкой атлетике, мастер спорта международного класса Владимир Никитин из Московской области выиграл золото чемпионата России по шоссейному бегу на 10 км. Соревнования прошли впервые — 10 октября в Москве.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Никитин, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта, финишировал с результатом 28 минут 12 секунд. Серебро завоевал Виктор Гуржий (Приморский край) — 29:08, бронзу — Дмитрий Неделин (Москва) — 29:09.

Забег прошел на трассе вокруг «Лукойл Арены». Темп участникам помогали держать известные спортсмены и представители спортивной журналистики. Пейсмейкерами выступили олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский, экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, чемпион страны в составе московского «Спартака» Артем Ребров и спортивный обозреватель Константин Кан.

Ранее, в сентябре 2026 года, Никитин в составе сборной Московской области завоевал золотую медаль Спартакиады народов России в беге на 5000 метров.

Чемпионат России по шоссейному бегу на 10 километров прошел впервые в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».