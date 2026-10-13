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    Спортсмен из Подмосковья Никитин победил на чемпионате России по шоссейному бегу

    Фото: ВФЛА

    Многократный чемпион России по легкой атлетике, мастер спорта международного класса Владимир Никитин из Московской области выиграл золото чемпионата России по шоссейному бегу на 10 км. Соревнования прошли впервые — 10 октября в Москве.

    Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Никитин, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта, финишировал с результатом 28 минут 12 секунд. Серебро завоевал Виктор Гуржий (Приморский край) — 29:08, бронзу — Дмитрий Неделин (Москва) — 29:09.

    Забег прошел на трассе вокруг «Лукойл Арены». Темп участникам помогали держать известные спортсмены и представители спортивной журналистики. Пейсмейкерами выступили олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский, экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, чемпион страны в составе московского «Спартака» Артем Ребров и спортивный обозреватель Константин Кан.

    Ранее, в сентябре 2026 года, Никитин в составе сборной Московской области завоевал золотую медаль Спартакиады народов России в беге на 5000 метров.

    Чемпионат России по шоссейному бегу на 10 километров прошел впервые в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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