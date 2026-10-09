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    В Ликино-Дулеве на 89% готов ремонт спорткомплекса «Феникс»

    Фото: Минстрой МО

    В Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского округа продолжается капитальный ремонт спортивного корпуса № 1 спортивной школы «Феникс» на улице Калинина. Строительная готовность объекта подходит к 89%, об этом сообщили в пресс-службе регионального минстройкомплекса.

    Работы ведут в рамках государственной программы в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». На площадке ежедневно трудятся более 60 строителей, задействованы две единицы техники. В двух зданиях спорткомплекса начались пусконаладочные работы, ведется монтаж слаботочных систем (оконечные приборы), электромонтажные работы, отделка помещений. На прилегающей территории идут работы по благоустройству.

    Спортзал построили в 1969 году, здание бассейна — в 1985-м. После завершения ремонта комплекс станет многофункциональным центром для занятий физкультурой и плаванием. В обновленном спортзале появится просторный игровой зал, оснащенный всем необходимым для тренировок и соревнований.

    Общая площадь двух зданий — более 4,8 тысячи квадратных метров. Открытие спорткомплекса намечено на январь 2027 года.

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