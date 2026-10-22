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    Прямой эфир

    Андрей Воробьев ответил на вопросы жителей в «Прямом разговоре» на 360.ru

    Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел «Прямой разговор» с жителями 22 октября на 360.ru. За 48 минут эфира он ответил на вопросы о развитии транспортной инфраструктуры, доступности медицины, поддержке участников СВО и их семей, строительстве метро и открытии нового колледжа.

    Во время «Прямого разговора» Андрей Воробьев затронул следующие темы:

    В завершение Андрей Воробьев подчеркнул важность постоянного общения с жителями. По его словам, обращения граждан помогают выявлять проблемы в работе транспорта, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и других сфер, а также корректировать работу региональных и муниципальных служб.