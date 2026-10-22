Андрей Воробьев ответил на вопросы жителей в «Прямом разговоре» на 360.ru
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел «Прямой разговор» с жителями 22 октября на 360.ru. За 48 минут эфира он ответил на вопросы о развитии транспортной инфраструктуры, доступности медицины, поддержке участников СВО и их семей, строительстве метро и открытии нового колледжа.
Во время «Прямого разговора» Андрей Воробьев затронул следующие темы:
- Модернизация системы ЖКХ и обновление почти 500 объектов к предстоящей зиме ;
- Поддержка участников СВО и их семей ;
- Восстановление жилых домов, пострадавших в ходе атак БПЛА ;
- Строительство 12 станций в метро в Подмосковье до 2035 года ;
- Развитие автобусного сообщения между Подмосковьем и Москвой ;
- С начала года в Подмосковье открыли две новые поликлиники ;
- Передовой техноколледж откроют в индустриальном парке «Титан» в 2027 году.
В завершение Андрей Воробьев подчеркнул важность постоянного общения с жителями. По его словам, обращения граждан помогают выявлять проблемы в работе транспорта, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и других сфер, а также корректировать работу региональных и муниципальных служб.