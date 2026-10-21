Микрорайон Миронцево благоустроят в Солнечногорске

В микрорайоне Миронцево городского округа Солнечногорск приводят в порядок территорию после масштабного обновления тепловых коммуникаций. Здесь укладывают дорожный асфальт, благоустраивают прилегающие участки и восстанавливают зеленые зоны.

Сейчас подрядная организация заканчивает работы возле домов № 11–17. Следующим участком станет противоположная сторона микрорайона. Дорожным ремонтом занимаются 10 специалистов, которые используют четыре единицы спецтехники. Еще две машины доставляют асфальт.

Приоритетными участками стали пространства рядом со школой «Лесные озера», Домом культуры «Миронцево», физкультурно-оздоровительным комплексом и детским садом. Территорию вокруг детской площадки уже озеленили. Остальные общественные пространства продолжают последовательно приводить в порядок.

Обновление коммунальных объектов проходило в несколько этапов. Сначала в Миронцево реконструировали котельную и переложили около 20 километров трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. После модернизации теплоснабжение организовали по независимой схеме: теплоноситель для батарей получает тепло через теплообменники, без прямого поступления в котел. Это дает возможность точнее настраивать температурный режим и давление, обеспечивая более надежную работу системы.

«Особое внимание мы уделяем не только инженерным работам, но и восстановлению благоустройства: важно, чтобы после масштабных ремонтов территории стали комфортнее и уютнее. Все этапы работ находятся на постоянном контроле», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Никита Иванов.

Поддержку комплексному обновлению инфраструктуры округа оказывает губернатор Московской области Андрей Воробьев.