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    Подмосковные компании заняли призовые места на премии по робототехнике

    Фото: Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

    Несколько компаний из Московской области заняли призовые места на ежегодной отраслевой премии «Промышленная робототехника — 2026». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

    Компания «Битроботикс» стала второй в номинации «Инновации года в российской робототехнике». В Ленинском городском округе она запускает производство промышленных роботов собственной разработки. Мощность предприятия составит более 100 роботизированных комплексов в год.

    В номинации «Лучший интегратор промышленных роботов» второе место заняло ООО «СМТ» из Одинцова. Компания выпускает промышленные сварочные роботы и роботы-манипуляторы, а также крепежи для электросетей, трубопроводов и вентиляций.

    Третье место в этой же номинации у компании «Росатом Интелмаш»: она выпускает роботизированные комплексы в Дубне и запускает новое производство в Ленинском городском округе. Компания входит в электроэнергетический дивизион «Росатома» и является отраслевым интегратором по робототехнике.

    В номинации «Просветитель года» второе место заняла компания «Семаргл», запускающая новую производственную площадку в Ленинском городском округе Московской области. Предприятие будет специализироваться на производстве автоматизированных систем хранения и логистических роботов.

    «Следуя президентскому курсу по развитию промышленной роботизации в стране, мы в Московской области уже создали точку притяжения для производителей робототехники. На площадке нашего индустриального парка „Титан“ в Ленинском городском округе уже запустили свои проекты семь производителей роботов», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зинова.

    Организаторами премии выступили Минпромторг России и Центр развития промышленной робототехники Университета Иннополис. Премия присуждается в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации» за значимые достижения в области промышленной робототехники.

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