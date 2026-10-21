В усадьбе Вяземы покажут моноспектакль «Онегин» с Дмитрием Аксеновым
24 октября в Большом зале восточного флигеля усадьбы Вяземы Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина в Одинцовском городском округе покажут музыкально-поэтический моноспектакль «Онегин». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.
Единственным актером на сцене выступит заслуженный артист России Дмитрий Аксенов. По данным ведомства, он не просто рассказывает, а проживает роман в стихах, предлагая зрителям взглянуть на «энциклопедию русской жизни» с неожиданной стороны.
Начало в 15:00. Билеты доступны на сайте музея-заповедника А.С. Пушкина.
Возрастное ограничение — 6+.
Читайте также