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    Спортсмены из Химок выиграли 2 медали на турнире по греко-римской борьбе

    Фото: Федерация спортивной борьбы России

    Спортсмены Иван Глубокий и Дзамболат Габеев из Химок завоевали серебряные медали на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе на призы Владимира Чебоксарова. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Турнир среди юниоров до 24 лет прошел с 16 по 18 октября в Тюмени. Глубокий стал вторым в весовой категории до 82 кг: в финале он встретился с соперником из Алтайского края, который победил в турнире. Бронзу разделили представители Красноярского края и Новосибирской области.

    Габеев завоевал серебро в категории до 87 кг. Золото досталось борцу из Свердловской области, третье место разделили спортсмены из Челябинской области.

    Оба спортсмена представляют областную Спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам.

    В апреле 2026 года на чемпионате Центрального федерального округа по греко-римской борьбе в Тамбове Глубокий взял бронзу в весе до 77 кг, а Габеев стал серебряным призером в категории до 82 кг.

    Соревнования на призы Владимира Чебоксарова проводят в Тюмени с 1995 года. В этом году на ковер вышли более 160 спортсменов из 22 регионов России. Турнир проводился в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

    Владимир Чебоксаров — заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призер Олимпийских игр 1976 года в Монреале, чемпион мира 1977 года и чемпион Европы 1975 года.

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