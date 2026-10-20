Встреча администрации Коломны с жителями прошла в поселке Индустрия

Открытый диалог с населением близлежащих сел и деревень провели временно исполняющий полномочия главы округа Виктор Верещагин вместе с профильными заместителями и руководителями городских служб. В рамках рабочей поездки руководитель муниципалитета вместе со старостой побывал на знаковых площадках поселка Индустрия, познакомился с местными жителями и выслушал их предложения по улучшению инфраструктуры крупного населенного пункта.

Разговор с жителями поселка Индустрия для Виктора Верещагина начался задолго до того, как он прибыл в местный дом культуры, где была намечена традиционная встреча в формате выездной администрации. Знакомство с инфраструктурой крупного поселка, где проживает более тысячи человек стартовало с осмотра новой блочно-модульной котельной, построенной здесь в 2021 году.

Староста поселка Евгения Захарова рассказала, что перебоев с теплом в населенном пункте нет. От котельной отапливаются девять многоквартирных домов, детский сад и школа, и со своими функциями она справляется. Более наболевший вопрос этой территории — дороги. По ним и провели Виктора Верещагина по центральной части поселка прямо к футбольному полю, где его уже ждали жители, в числе которых были и школьники. Некогда это был стадион с асфальтированной беговой дорожкой. Привести его в порядок — вопрос для молодежи актуальный.

Для сравнения рядом во дворе показали новую детскую площадку, которую установили совсем недавно по губернаторской программе. Новый современный стадион в Индустрии не просят, но очень надеются, что спортивное пространство помогут привести в порядок. Тогда здесь можно будет не только проводить турниры, но и праздники села.