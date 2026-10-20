Встреча администрации Коломны с жителями прошла в поселке Индустрия
Открытый диалог с населением близлежащих сел и деревень провели временно исполняющий полномочия главы округа Виктор Верещагин вместе с профильными заместителями и руководителями городских служб. В рамках рабочей поездки руководитель муниципалитета вместе со старостой побывал на знаковых площадках поселка Индустрия, познакомился с местными жителями и выслушал их предложения по улучшению инфраструктуры крупного населенного пункта.
Разговор с жителями поселка Индустрия для Виктора Верещагина начался задолго до того, как он прибыл в местный дом культуры, где была намечена традиционная встреча в формате выездной администрации. Знакомство с инфраструктурой крупного поселка, где проживает более тысячи человек стартовало с осмотра новой блочно-модульной котельной, построенной здесь в 2021 году.
Староста поселка Евгения Захарова рассказала, что перебоев с теплом в населенном пункте нет. От котельной отапливаются девять многоквартирных домов, детский сад и школа, и со своими функциями она справляется. Более наболевший вопрос этой территории — дороги. По ним и провели Виктора Верещагина по центральной части поселка прямо к футбольному полю, где его уже ждали жители, в числе которых были и школьники. Некогда это был стадион с асфальтированной беговой дорожкой. Привести его в порядок — вопрос для молодежи актуальный.
Для сравнения рядом во дворе показали новую детскую площадку, которую установили совсем недавно по губернаторской программе. Новый современный стадион в Индустрии не просят, но очень надеются, что спортивное пространство помогут привести в порядок. Тогда здесь можно будет не только проводить турниры, но и праздники села.
Все запросы жителей, полученные во время обхода территории, взяли в работу. Пополнился этот список и другими — уже во время выездной администрации в доме культуры, куда приехали люди из Непецина, Борисова, Конева Бора, Горностаева и Возрождения. Староста Индустрии Евгения Захарова призналась, что впервые общается с руководителем муниципалитета, хотя уже давно занимается общественной работой в поселке.
Всего за время встречи представителям администрации поступило более 60 вопросов. Самыми популярными стали темы дорог, освещения и газификации. Староста деревни Конев Бор Александр Лебедев рассказал, что жители очень ждут газа и рассчитывают на помощь со стороны администрации округа.
Все обращения жителей были зарегистрированы. В течение 30 дней каждый из участников встречи получит официальный ответ от профильного управления администрации округа или городской службы. Следующий выезд представителей власти намечен на ноябрь.