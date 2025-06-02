Минувшая неделя оказалась насыщена событиями: и не только в зоне СВО, но и в мире. Российские войска продолжают наступать и освобождать территории, Германия стремится стать участницей конфликта, Европа мечется, а США наблюдают за всем свысока. Что произошло на линии фронта и в околороссийском пространстве — в материале 360.ru.

Освобожденные поселки в ДНР и буферная зона в Сумской области Российские подразделения продолжают планомерное и уверенное наступление в зоне СВО. За неделю бойцы освободили несколько населенных пунктов на новых территориях России. Подразделения группировки «Центр» взяли под контроль населенные пункты Новополь и Шевченко в ДНР, бойцы группировки «Южная» заняли Гнатовку в ДНР. «Восток» освободил село Зеленое Поле в ДНР. Вооруженные силы России продолжают формировать буферную зону в Сумской области. Она необходима, чтобы обеспечить безопасность российского приграничья от ствольного вооружения ВСУ. За неделю российские войска взяли под контроль несколько населенных пунктов Сумской области. «Север» контролирует Алексеевку, Водолаги, Владимировку, Константиновку и Беловоды. Эти села расположены на севере и северо-востоке региона. Также группировка войск «Запад» взяла под контроль Строевку и Кондрашовку в Харьковской области.

Российские войска наступают на Сумы После отхода ВСУ из Беловод противник потерял контроль над трассой, которая вела от границы с Россией в Сумы. Эта дорога соединяла город с участком фронта, ее использовали для переброски личного состава и грузов к линии боевого соприкосновения. Украинское командование сконцентрировало в Сумской области не менее девяти соединений. Группировка представлена как механизированными бригадами, так и элитными десантно-штурмовыми подразделениями. На участке боевого соприкосновения Украина задействовала силы территориальной обороны ВСУ и пограничников. Также в Сумской области против российских подразделений выступает националистический батальон «Айдар»*. Украинские штурмовики безуспешно пытаются выдавить российских бойцов в районе Рыжевки, их ежедневные потери составляют 30-40 бойцов. Теряет бойцов и украинская 103-я бригада теробороны, которая базируется в Сумской области под Водолагами, Новониколаевкой и Яблоновкой. Боевые действия в этом направлении вошли в активную фазу сразу после освобождения курского приграничья, ВСУ отступают, несмотря на переброшенные из Черновицкой области части. Украинские боевики массово сдаются в плен. На фоне продвижения российских военных власти Сумской области расширили зону обязательной эвакуации еще на 11 населенных пунктов.

Фото: РИА «Новости»

«Бук» подбил неуловимого аса-истребителя ВСУ Российские зенитчики группировки «Центр» уничтожили опытного пилота ВСУ. Экипаж ЗРК «Бук-М3» сообщил, что именно этого летчика трижды фиксировали радарами рядом с линией боевого соприкосновения. Он подводил истребитель вплотную к позициям бойцов армии России и демонстрировал вызывающее, даже дерзкое поведение. Какое-то время украинскому пилоту везло, ему удавалось уйти от преследования и скрыться от наведения ракет систем ПВО. В этот раз летчик расслабился и положился на удачу, он поднял машину выше допустимой высоты и тем самым выдал себя. Российские ракетчики воспользовались ошибкой противника и выполнили захват цели, как только украинский истребитель появился на радарах. Самолет уничтожили благодаря скорости и сноровке зенитчиков.

Наемники разбегаются, чтобы выжить При освобождении Богдановки российские бойцы нашли еще одно подтверждения участия в боях иностранных наемников. Военнослужащие обнаружили тела двух темнокожих боевиков без опознавательных знаков и документов. На позиции также нашли большой арсенал снарядов для стрелкового боя. Не избежал печальной участи и самый одиозный боевик ВСУ Павел Сепар, получивший известность за мародерские «подвиги» в Курской области. Его ликвидировали в Юнаковке Сумской области. Сепар регулярно выкладывал фотографии с награбленным в России имуществом, мародерство в рядах ВСУ носило системный характер. На этой неделе кара настигла еще одного лидера террористической организации «Правый сектор»* Владимира Скляра, его также ликвидировали в Юнаковке Сумской области. Скляр с позывным Череп руководил филиалом «Правого сектора»* в Сумах. Наемники продолжают планомерное и стремительное бегство из Украины. Формирование иностранных наемников Chosen Company прекращает боевые действия после 39 месяцев в составе ВСУ. «Рота избранных» сворачивает действия и покидает Украину. Бойцы этого подразделения «прославились» расстрелами раненых и военнопленных.

Фото: РИА «Новости»

Оружие НАТО разнесли на осколки На этой неделе российская армия нанесла мощные и прицельные удары по военным объектам Украины, уничтожив крупные склады с оружием НАТО и места размещения личного состава ВСУ. Массированным ударом накрыло харьковскую промышленную зону, «Герани» громили склады, а 11 фугасных авиабомб разнесли все в щепки. Два удара «Искандерами», залпы ракет Х-35 и работа РСЗО — более 50 взрывов насчитали за ночь на 31 мая украинцы. На рассвете запылали склады в Измаиле, военные базы в Одессе превратились в груду обломков. Поставленные из Албании и Болгарии боеприпасы канули в Лету. По информации командования ВСУ, за сутки произошло не менее 150 атак.

Фото: РИА «Новости»

Украина атаковала, а США не в курсе? Украина атаковала военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки отразили, в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько самолетов. Американские чиновники традиционно открестились и заявили, что президент США Дональд Трамп и его администрация не знала о готовящемся теракте. Напрямую комментировать украинскую атаку в США отказались. Трамп в отношениях с Россией осторожничает, периодически проявляя несдержанность в высказываниях в соцсетях. Однако он не стал вводить новые санкции и не желает давить на президента Владимира Путина. В арабском издании выразили мнение, что американский лидер опасается повторения Карибского кризиса. Также в СМИ высказали предположение, что Трамп может вообще дистанцироваться от украинского конфликта, если Украина не проявит себя на предстоящих переговорах. В Штатах также заявили, что готовы обсудить нерасширение НАТО к российским границам, в том числе отсутствие планов включения в альянс Украины.

Фото: РИА «Новости»

Мерц хочет войны? Западные партнеры Украины полностью игнорируют призывы к мирному урегулированию и продолжают эскалировать ситуацию в зоне СВО. Больше всего «старается» Германия во главе с канцлером Фридрихом Мерцем. Властной верхушке не дает покоя провал во Второй мировой войне и они захотели «взять реванш», нанеся поражение России на Украине. Мерц толкает Германию к прямому противостоянию с Россией. Британия, Франция и Германия сняли ограничения по дальности применения своего оружия на Украине. По словам Мерца, теперь ВСУ могут наносить удары по военным объектам вглубь территории России, осталось только поставить необходимое вооружение. Загвоздка в том, что на Украине нет специалистов и оборудования для управления подобным оружием, а значит, управлять ударами будут немецкие военные, что означает непосредственное участие Германии в конфликте. Этого Мерцу показалось мало и он решил выделить Украине средства на разработку и запуск серийного производства собственных крылатых ракет с дальностью до 2,5 тысячи километров.

* Запрещенная в России экстремистская организация.