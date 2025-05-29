ВС России освободили три населенных пункта в ДНР и Харьковской области

Российские военные взяли под свой контроль населенные пункты Шевченко и Гнатовка в Донецкой Народной Республике, а также Строевку в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных действий освободили населенный пункт Строевка Харьковской области», — заявили в ведомстве.
При освобождении Гнатовки в ДНР отличились бойцы «Южной» группировки войск, а в Шевченко — подразделения группировки войск «Центр».
Днем ранее российские военные установили контроль над населенными пунктами Константиновка в Сумской области и Зеленое поле в Донецкой Народной Республике.
Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что ВС России на данный момент продолжают наступать в зоне СВО. Бойцы устанавливают контроль над населенными пунктами и перерезают всю логистику противника.
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