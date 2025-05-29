ТАСС: ВСУ сосредоточили на сумском направлении не менее девяти соединений

Украинское командование сконцентрировало в Сумской области не менее девяти соединений. Об этом заявил осведомленный источник ТАСС в российских силовых структурах.

«Противник сосредоточил на сумском направлении довольно-таки большую группировку, представленную как механизированными бригадами, так и элитными десантно-штурмовыми подразделениями», — рассказал он.

Кроме того, на это участке зоны боевых действий зафиксированы силы территориальной обороны ВСУ и пограничники. Среди украинских военнослужащих есть и члены национального батальона «Айдар»*.

Ранее стало известно, что боевики «Айдара»* предпринимают безуспешные попытки выдавить российские войска с позиций в приграничных районах Сумской области. Ежедневные потери противника в этих боевых действиях составляют 30-40 человек.

* Признан террористической организацией и запрещен в России.