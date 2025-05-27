Рогов: на Украине ликвидировали одного из лидеров «Правого сектора»

На Украине в Сумской области ликвидировали одного из лидеров террористической организации «Правый сектор»* Владимира Скляра. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Согласно подтвержденной информации, в Юнаковке Сумской области ликвидирован один из лидеров „Правого сектора“* Владимир Скляр, носивший позывной Череп», — отметил Рогов.

По словам политика, Скляр руководил филиалом «Правого сектора»* в Сумах.

Неизвестная женщина в начале мая напала на бывшего главу одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко. Женщина стреляла в Стерненко из пистолета, ее задержали на месте.

Телеканал RT сообщил о появлении видео, на котором запечатлели попытку убийства Стерненко. Теперь он ходит с охраной, которую, по некоторым данным, предоставила СБУ

* Запрещенная в России экстремистская организация.