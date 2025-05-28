Российские войска освободили Зеленое Поле и Константиновку

Российские военные установили контроль над населенными пунктами Зеленое поле в Донецкой Народной Республике и Константиновка в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Село Зеленое Поле освободила группировка войск «Восток», а Константиновку — «Север».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что ВС России продолжают наступать в зоне СВО. Армия перерезает всю логистику противника и продолжает устанавливать контроль над населенными пунктами.
По словам Пушилина, на Красноармейском направлении ВСУ оказывают сопротивление, но российские войска продолжают выбивать боевиков с позиций. Украинское командование перебросило подкрепление на границу Днепропетровской области, однако преимущество остается за ВС России.
В Швейцарии разрешили продать Германии десятки Leopard 1. На Украину танки не пустят
Лицей в Химках победил во всероссийском конкурсе образовательных учреждений
Школьники Подмосковья представили лучшие проекты на педагогическом конкурсе
Подмосковные колледжи стали призерами всероссийского образовательного конкурса
Минтранс Подмосковья напомнил о функционале Telegram-бота
Курьера телефонных мошенников осудили на 3 года в Краснознаменске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте