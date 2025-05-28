Экипаж зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» из состава группировки «Центр» сообщил об уничтожении опытного пилота Вооруженных сил Украины. Начальник расчета Антон Осипов поделился подробностями операции в беседе с корреспондентом телеканала «Звезда» .

По словам российского военнослужащего, именно этого пилота как минимум три раза фиксировали радарами рядом с линией соприкосновения. Он подводил истребитель вплотную к позициям бойцов армии России и демонстрировал вызывающее, даже дерзкое поведение.

Какое-то время украинскому летчику везло. Он уходил от преследования и скрывался быстрее, чем на него успевали навести ракеты силы противовоздушной обороны.

В этот раз, как отметил командир расчета, пилот слишком положился на свою удачу. Он поднял машину выше допустимой высоты и тем самым выдал себя.

Российский расчет оперативно воспользовался ошибкой украинского летчика. Истребитель зафиксировали на радарах, сразу же оператор выполнил захват цели, а затем и произвел пуск ракеты.

По словам Осипова, сомнений в уровне подготовки сбитого противника не осталось — речь шла о настоящем профессионале. В этот раз, подчеркнул командир, скорость и точность работы расчета оказались решающими, а опытный украинский пилот был уничтожен.

Ранее стало известно, что формирование наемников Chosen перестанет участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ.