Британия, Франция, США, а теперь и Германия сняли ограничения по дальности применения своего оружия на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в беседе с телеканалом WDR .

«Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», — сказал он.

По его словам, теперь украинские войска могут наносить удары по военным объектам на российской территории. Он отметил, что после снятия ограничений Украине необходимо предоставить нужные вооружения.

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц еще в прошлом году, будучи на посту, говорил, что страна не будет снимать ограничения на использование поставленного Киеву оружия. Он отметил, что на это есть «веские причины», а также подобные действия не совместимы с его личной позицией.