Германия может проспонсировать разработку украинских ракет дальностью до 2,5 тысяч километров

Bild: ФРГ может профинансировать разработку собственных ракет на Украине

Власти Германии захотели выделить Украине средства на разработку и запуск серийного производства собственных крылатых ракет с дальностью до двух с половиной тысяч километров. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщила немецкий таблоид Bild .

«Правительство ФРГ планирует предоставить в распоряжение украинской оборонной промышленности миллионную сумму для самостоятельной разработки крылатых ракет», — заявили журналисты.

По данным издания, канцлер Германии Фридрих Мерц намерен объявить об этом решении во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Киевский лидер рассчитывал получить от ФРГ дополнительное вооружение, в частности ракеты дальнего радиуса действия Taurus. Однако правительство Германии оценило эту возможность как «табуированную тему».

Ранее стало известно, что власти Швеции с начала специальной военной операции поставили на нужды ВСУ различные типы вооружения общей стоимостью 8,2 миллиарда долларов.