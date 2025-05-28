Германия может проспонсировать разработку украинских ракет дальностью до 2,5 тысяч километров
Bild: ФРГ может профинансировать разработку собственных ракет на Украине
Власти Германии захотели выделить Украине средства на разработку и запуск серийного производства собственных крылатых ракет с дальностью до двух с половиной тысяч километров. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщила немецкий таблоид Bild.
«Правительство ФРГ планирует предоставить в распоряжение украинской оборонной промышленности миллионную сумму для самостоятельной разработки крылатых ракет», — заявили журналисты.
По данным издания, канцлер Германии Фридрих Мерц намерен объявить об этом решении во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Киевский лидер рассчитывал получить от ФРГ дополнительное вооружение, в частности ракеты дальнего радиуса действия Taurus. Однако правительство Германии оценило эту возможность как «табуированную тему».
Ранее стало известно, что власти Швеции с начала специальной военной операции поставили на нужды ВСУ различные типы вооружения общей стоимостью 8,2 миллиарда долларов.