Украинская армия утратила контроль над трассой, которая вела от границы напрямую в Сумы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«После отхода ВСУ из населенного пункта Беловоды противник потерял контроль над одной из дорог, напрямую соединяющей этот участок фронта с Сумами», — указал собеседник агентства.

По словам источника, Украина использовала эту дорогу для переброски личного состава и грузов из Сум к границе. Село Беловоды, расположенное в Сумской области в пяти километрах от границы, российские войска освободили 26 мая.

Также Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Владимировка в Сумской области. Украинская армия потеряла до 275 боевиков.

При бегстве из Беловод ВСУ бросили раненых и убитых солдат. Часть украинских боевиков сложили оружие и сдались в плен, сообщил RT.