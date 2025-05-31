В Сумской области расширили зону обязательной эвакуации

В Сумской области расширили зону эвакуации еще на 11 населенных пунктов

Фото: РИА «Новости»

На фоне продвижения российских военных власти Сумской области на севере Украины расширили зону обязательной эвакуации еще на 11 населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Глава Сумской областной администрации Олег Григоров подписал указ об обязательной эвакуации населения еще 11 населенных пунктов Сумского района.

Эвакуация проводится из таких населенных пунктов: Капитановка, Спасское, Рудновка, Николаевка, Кровное (Николаевская сельская община), Шкуратовка, Цымбаловка (Ворожбянская городская община), Янченки, Вороновка, Штановка (Белопольская городская община) и Горобовка (Речковская сельская община).

Украинские власти регулярно заявляют об обязательной и принудительной эвакуации в разных регионах страны. Сумская область граничит с Брянской областями, Белгородской и Курской областями России.

Ранее командование ВСУ перебросило на сумское направление до девяти воинских соединений.

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