В Сумской области расширили зону обязательной эвакуации
В Сумской области расширили зону эвакуации еще на 11 населенных пунктов
На фоне продвижения российских военных власти Сумской области на севере Украины расширили зону обязательной эвакуации еще на 11 населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Глава Сумской областной администрации Олег Григоров подписал указ об обязательной эвакуации населения еще 11 населенных пунктов Сумского района.
Эвакуация проводится из таких населенных пунктов: Капитановка, Спасское, Рудновка, Николаевка, Кровное (Николаевская сельская община), Шкуратовка, Цымбаловка (Ворожбянская городская община), Янченки, Вороновка, Штановка (Белопольская городская община) и Горобовка (Речковская сельская община).
Украинские власти регулярно заявляют об обязательной и принудительной эвакуации в разных регионах страны. Сумская область граничит с Брянской областями, Белгородской и Курской областями России.
Ранее командование ВСУ перебросило на сумское направление до девяти воинских соединений.