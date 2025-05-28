Формирование иностранных наемников Chosen Company, воевавших в составе ВСУ, прекращает боевые действия. Об этом в соцсети Х сообщил командир «Роты избранных» Райан О’Лири.

«Chosen Company сворачивает деятельность и движется к отделению от армии Украины», — написал наемник.

По данным О’Лири, формирование наемников входили в состав ВСУ в течение 39 месяцев.

В январе прошлого года американский наемник из «Роты избранных», вернувшись на родину записал видео, в котором рассказал всю правду о своих бывших сослуживцах на Украине. Военный рассказал, что боевики роты регулярно расстреливают раненых, не разбираясь в принадлежности солдат к ВСУ или российской армии. Их работа заключалась в том, чтобы зайти в траншею и убивать всех.

Ранее два бывших бойца подразделения «Роты избранных» рассказали журналистам, что члены их отряда регулярно расстреливали военнопленных с одобрения командиров. Подробности об этом рассказал RT.