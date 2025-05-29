Во время освобождения Богдановки в ДНР российские бойцы нашли тела двух темнокожих военных. Об этом сообщил штурмовик 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Ибрагим Газиев в беседе с РИА «Новости» .

«Темнокожие были, два тела было темнокожих, которые я видел. На них документов не было. Но на этих темнокожих не было каких-то опознавательных знаков», — сказал он.

По его словам, по этим солдатам точно было видно, что они не украинцы. Также боец добавил, что на позициях нашли большой арсенал снарядов, в основном для стрелкового боя.

Минобороны России сообщило, что войска России освободили Богдановку на Красноармейском направлении 24 апреля.

Ранее стало известно, что российские военные заняли населенный пункт Калиново к юго-западу от Торецка в Донецкой Народной Республике. По данным украинских СМИ, ВС России продолжили продвигаться около Березовки и Тарасовки на том же направлении.