Украинская бригада территориальной обороны теряет все больше бойцов под Сумами. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

«Сегодня 103-я бригада теробороны несет большие потери под Водолагами, Новониколаевкой и Яблоновкой», — отметило агентство.

Боевые действия на этом направлении перешли в активную фазу сразу после освобождения курского приграничья. Попытка украинских военных перебросить дополнительные силы из Черновицкой области не принесла успеха. По словам источника агентства, украинские боевики массово сдаются в плен.

Командование ВСУ сконцентрировало в Сумской области не менее девяти соединений. Группировка представлена как механизированными бригадами, так и элитными десантно-штурмовыми подразделениями.

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР. Сумскоие власти расширили зону обязательной эвакуации еще на 11 населенных пунктов.