«Всего хорошего!» Трамп готов оставить Украину на волю Европы

Макговерн: Трамп может выйти из переговоров, если Украина не составит меморандум

Президент США Дональд Трамп может объявить о выходе из переговорного процесса по Украине, если Киев не предоставит необходимый меморандум на встречах в Стамбуле 2 июня. Такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн в эфире YouTube-канала Judging Freedom .

«Если у них будет меморандум — это уже что-то. Если же нет, то у Трампа появится искушение сказать российскому президенту Владимиру Путину: эти люди несерьезные, разбирайтесь сами», — заявил МакГоверн.

Он добавил, что в таком случае Вашингтон может полностью выйти из процесса, оставив решение проблемы европейским странам со словами «всего хорошего, мы пытались».

Ранее стало известно, что европейская «Коалиция желающих» разрабатывает новые планы военной поддержки Украины в случае отказа США поставлять вооружение киевскому режиму.