Боевики украинского националистического батальона «Айдар»* безуспешно пытаются выдавить российские войска с позиций в приграничных районах Сумской области. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«Силами 24-го отдельного штурмового батальона „Айдар“* противник в основном пытается штурмовать в районе Рыжевки Сумской области», — сказал он.

Ежедневные потери нацбатальона, по его словам, составляют 30-40 человек. Бывали случаи, когда боевики притворялись мертвыми, но российские военные вскрывали обман и ликвидировали противника.

В ДНР российские штурмовики наткнулись в поселке Отрадном на чернокожего наемника Вооруженных сил Украины. Он отчаянно отстреливался и погиб, несмотря на возможность сдаться в плен и отправиться в тыловой район.

* Признан террористической организацией и запрещен в России.