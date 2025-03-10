Мощный прорыв под Курском и бои за Константинополь. Что произошло в зоне СВО за неделю

На некоторых направлениях СВО темпы наступления российских военных временно снизились. Однако есть направления, где ситуация приближается к кульминации. На минувшей неделе остротой событий выделилась Курская область, где военнослужащие ВС России перешли в масштабное наступление и уверенно освобождают оккупированные населенные пункты региона. О том, как развивалась ситуация на полях СВО за прошедшую неделю — в материале 360.ru.

Что происходило в Курской области Сейчас протяженность территории, временно оккупированной боевиками в Курской области, с юга на север составляет около 20 километров. В южной части расположен ключевой пункт подконтрольный ВСУ — город Суджа, где сходятся несколько автомагистралей. Одна трасса пересекает зону с юго-запада на северо-восток, другая — диагонально с северо-запада на юго-восток, а третья подходит к городу с севера. Украинцы опираются на три основных маршрута: первый ведет от погранперехода к Судже, два других проходят южнее — от территории Украины через приграничное село Олешня.

Фото: РИА «Новости»

Эти маршруты — ключевой объект внимания для обеих сторон. До недавнего времени ВСУ активно использовали центральное направление. Однако российские бойцы за последние месяцы сократили расстояние от линии боевого соприкосновения до шоссе с 25 километров до всего 5,5 километра. Это позволило российским войскам эффективно применять FPV-дроны (включая оптоволоконные модификации) и 120-миллиметровые минометы по движущимся целям. Колонны с живой силой и грузами становятся уязвимыми. Многочисленные кадры уничтожения украинской техники в открытой местности за последние дни — прямое следствие контроля над логистическими артериями. Кроме того, расстояние между флангами российского контрнаступления в самой узкой точке сократилось до 12 километров. Это оставляет всего около девяти километров с каждой стороны Олешни, ставшей ключевой тыловой точкой украинцев, до линии боевого соприкосновения. Громадный котел для украинских военных Таким образом ВС России смыкают границы котла вокруг оккупировавших эту территорию ВСУ, оставляя внутри тысячи украинских боевиков вместе с техникой.

Образуется очередной котел, в который попадут тысячи украинских вэсэушников и западных наемников. Это наиболее эффективный способ ликвидации хорошо укрепленных фортеций. Игорь Никулин политолог, бывший член комиссии по разоружению ООН

Некоторые эксперты назвали эту ситуацию в Курской области беспрецедентной. В ловушке оказались хорошо подготовленные боевики, которых обеспечивали военной техникой и поддержкой. Освобождение Викторовки, Николаевки и Старой Сорочины За последние несколько дней Вооруженные силы России освободили сразу несколько населенных пунктов Курской области, благодаря чему клещи вокруг украинских боевиков смыкаются все сильнее.

Фото: РИА «Новости»

Так, 8 марта подразделения группировки войск «Север» освободили сразу три населенных пункта — Викторовку, Николаевку и Старая Сорочина. Замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-майор Апти Алаудинов отметил, что, организовав масштабное наступление и выбивая противника с насиженных мест, военнослужащие поздравили российских женщин с Международным женским днем.

В тот же день западные СМИ со ссылкой на украинских военных стали публиковать сообщения, что в течение двух недель ВСУ могут вывести свои подразделения из Курской области. Взятие Малой Локни и Лебедевки После того, как Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина перешла под контроль России, украинские подразделения отступили к Малой Локне, где оказались в так называемом «огненном мешке». Российская армия перекрыла украинцам пути снабжения в этом районе. А уже на следующий день Минобороны отчиталось об освобождении Малой Локни и еще двух населенных пунктов — села Черкасское Поречное и хутора Косица. Кроме того, в тот же день под контроль российских военных перешло село Лебедевка, а также хутор Новенькое в Сумской области, тем самым еще больше сомкнув клещи окружения.

Фото: РИА «Новости»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что в этих населенных пунктах «на славу поработали» спецназ «Ахмат», 30-й мотострелковый полк, полк «Ахмат-Чечня» МО РФ и отряд «Каштан» спецназа «Ахмат». Также он сообщил, что подразделения ВС России вошли села Михайловка и «выбивают оттуда нацистов». Отдельно глава республики отметил личный состав полка «Ахмат-Чечня» Минобороны России, который вошел в село Мартыновка Суджанского района. Кроме этого, Кадыров сообщил, что российские военные активно уничтожают врага на территории Ивашковского леса и расчищают выход к хутору Зозулевка. Операция по переброске военных в тыл через газопровод в Суджанском районе В воскресенье, 9 марта, генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о том, что Российские бойцы еще в начале марта совершили сложный и рискованный маневр — чтобы пройти в тыл противника в районе Суджи они использовали трубы бывшего магистрального газопровода. Он приложил к своему сообщению видеозапись с напутствием, с которым он обратился к военнослужащим перед началом операции.

Уникальная операция по многокилометровому подземному заходу в Суджу в тыл противника войдет не только в учебные пособия для спецслужб, но и в учебники истории России. Апти Алаудинов замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что военным пришлось идти в полном обмундировании и согнувшись, а также в средствах защиты. Благодаря такому подходу и отваге российских солдат противника «шаг за шагом» выбивают с курского приграничья. Успешным продвижение российских солдат было не только на курском приграничье. Бойцы добились успехов и на других направлениях спецоперации. Богатырское направление Российские военные 9 марта взяли под контроль село Константинополь в ДНР на Богатырском направлении. Этот населенный пункт находится в 17 километрах к западу от Курахова и в 21 километре к северу от Великой Новоселки. Освобождение Константинополя позволит бойцам приблизиться к западным границам ДНР.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, российская армия нанесла поражение трем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районе населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив. В боях украинские подразделения потеряли не менее 145 солдат, боевую бронированную машину, автомобиль и три орудия полевой артиллерии, включая САУ «Краб». По словам военкора Юрия Котенка, бои были ожесточенными. Противник стягивал к селу резервы и пытался контратаковать. Запорожское направление Активные боевые действия продолжались в районе Пятихаток, Вербового и Работина. Российский штурмовики продвинулись в направлении Малых Щербаков. По сообщению Котенка, на данном участке активно работают средства дистанционного поражения. Командир взвода с позывным Гром рассказал в беседе с РИА «Новости» о подвиге одного из разведчиков на этом направлении. Боец смог скрытно подобраться к позициям украинских боевиков и забросить внутрь блиндажа противотанковую мину ТМ-62, уничтожив укрепление врага. Сумское направление На Сумском направлении также прорыв. Военные взяли под контроль хутор Новенькое. В освобождении участвовали подразделения группировки войск «Север».

Фото: РИА «Новости»

Во время боев за Новенькое и соседние населенные пункты в Курской области — Агроном, Гончаровка, Богдановка, Гуево, Казачья Локня, Заолешенка — российская армия нанесла поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ. Украина потеряла более 350 военнослужащих, танк и 29 автомобилей, 19 боевых бронированных машин, станцию РЭБ и множество другой техники. Харьковское направление ВС РФ начали продвижение на правом берегу реки Оскол возле Двуречной. Однако ВСУ оказывают серьезное сопротивление. Об этом РИА «Новости» сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. «Наши войска, конечно, продвигаются, в том числе и на правом берегу Оскола около поселка Двуречная, тем не менее, враг пытается подтягивать новые резервы и контратаковать», — сказал Ганчев. По данным Минобороны, на Харьковском направлении за минувшую неделю военные нанесли поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины.

«За неделю в зоне ответственности группировки войск „Север“ потери противника составили свыше 1590 военнослужащих, шесть танков, 74 боевые бронированные машины и 99 автомобилей», — привели статистику в военном ведомстве. Также ВС России уничтожили 28 орудий полевой артиллерии, включая три западного производства, пять станций РЭБ и четыре склада боеприпасов.