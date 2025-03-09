Вооруженные силы России взяли под контроль Константинополь в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Село освободили подразделения группировки войск «Восток». Боевую задачу удалось выполнить в результате активных и решительных действий.

«Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты», — заявили в министерстве.

Бойцы атаковали украинские войска в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив. Боевики потеряли более 145 военных, боевую бронированную машину, автомобиль и три орудия полевой артиллерии, в том числе самоходную установку Krab производства Польши.

ВС России продолжают работу и в Курской области. Бойцы освободили Лебедевку, потери врага на этом направлении превысили 350 человек.